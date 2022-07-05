МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий временную корректировку демпфирующего механизма для цен на топливо с учетом скидки на российскую нефть. Госдума во втором чтении скорректировала демпфер по топливу

Документ уточняет формулу расчета демпфера на бензин таким образом, чтобы учитывалась скидка, которая предоставляется при экспорте российской нефти, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Скорректированный демпфер, по его словам, будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года.

Закон также позволяет российским компаниям, реализующим в РФ бензин и дизель иностранного производства, применять налоговый вычет по акцизам. Для этого "уточняется, что демпфер будет выплачивать в том случае, если уполномоченная российская организация закупает бензин и дизельное топливо у иностранных организаций для насыщения внутреннего рынка", пояснял Сазанов. Данное изменений вступит через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Налоговый период по ним — один месяц.

Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен. Теперь он вновь обсуждается.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.