МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин — 2, заявил депутат от "Единой России" Олег Морозов. Shell ознакомилась с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин — 2"

По его словам, Япония лихорадочно ищет свое место в западном строю, чтобы успеть собрать все сливки с санкционной политики в виде благосклонности США. Санкции не несут ничего нового, однако они увязаны с процессами, которые идут вокруг проекта "Сахалин — 2". "Они ждут, как будет практически реализовываться указ президента Путина по приоритетности российской юрисдикции по данному проекту", — рассказал Морозов.

Во вторник стало известно, что Япония ввела очередные санкции против России. Они подразумевают запрет на ввоз российского золота. Под санкции попали 6 организаций и 57 физических лиц из России, в том числе и родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.

В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина — 2". Потери от этого в компании оценивают в 4-5 миллиардов долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации "Сахалин — 2", после чего правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте.