МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. План по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме Правительственной комиссии. iDNES: каждая антироссийская санкция заставляет Москву богатеть

"Можно сказать, что почти треть федерального плана, который реализуется, которые утверждены вами — мероприятия, сформированные с предложениями субъектов РФ — они на 70% реализованы", — отметил он.

Как заявил Собянин, остальные 30% находятся в стадии реализации. Они касаются поддержки промышленности, льготного кредитования, субсидирования, докапитализации фондов промышленности, упрощения администрирования бюджетных процедур. Кроме того, власти реализовали большой блок в области градостроительной политики.

Мэр подчеркнул, что антироссийские санкции не привели к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере, не произошло обвала в торговле и резкого ухудшения ситуации на рынке труда, экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.

"Ничего страшного не произошло, несмотря на уход брендовых торговых сетей, общепита, ряда автомобилестроения и так далее, в целом рынок труда стабилен, в Москве он держится ниже уровня, который был, я имею в виду безработица, ниже уровня, который был во время пандемии. Сегодня он составляет меньше 0,5%, а сегодня мы видим даже рост занятости, это говорит о том, что ничего кардинально трагического в этой отрасли тоже не произошло", — сказал Собянин. Минпромторг заявил о преодолении первого санкционного шока в импорте

По его словам, региональные бюджеты, несмотря на существующие проблемы, исполняются и пополняются, объем их поступлений продолжает расти. Кроме того, все программы, которые были намечены в бюджетах и утверждались в прошлом году, в большинстве своем они реализуются.

При этом в транспортном машиностроении могут наблюдаться временные проблемы из-за санкций, но до конца года их решат без ущерба качеству продукции, добавил Собянин.

Столичный мэр призвал формировать стратегические задачи, чтобы российские товары были конкурентными, а россияне не ощутили падения качества жизни.

"Несмотря на сложности и проблемы, тем не менее ситуация, уверен, что будет стабильной", — заключил он.