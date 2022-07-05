МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Guardian: цены на газ в Британии достигли трехмесячного рекорда

"Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ, за исключением Калининграда", — сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также уточнил, что это самая крайняя мера.