МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Власти Китая сегодня объявили о ряде новых шагов по стимулированию потребительского спроса на автомобили, заявив, что рассмотрят возможность продления налоговых льгот для электромобилей, и изложив планы по строительству большего количества зарядных станций и стимулированию снижения платы за зарядку. В Банке Франции рассказали, как нельзя бороться с инфляционным кризисом

Эти планы, объявленные министерством торговли в рамках совместного заявления с 16 другими ведомствами, привели к росту акций китайских автопроизводителей. Так, акции Geely выросли в цене на 6%, а бумаги Great Wall Motor — на 4%.

Крупнейший в мире автомобильный рынок в последние месяцы сильно пострадал из-за жесткого локдауна в Шанхае и других частях страны для борьбы с омикрон-штаммом COVID-19.

В рамках новых усилий власти в прошлом месяце вдвое снизили налог на покупку автомобилей — до 5% — для автомобилей стоимостью до 300 000 юаней (45 000 долларов) с двигателями объемом до двух литров включительно.

Покупатели некоторых полностью электрических и частично электрических автомобилей не платят налог на покупку с 2014 года. План по его восстановлению в следующем году может быть отменен, заявили в министерстве, подтвердив позицию, впервые озвученную в прошлом месяце кабинетом министров страны.

Снижение налога способствовало оживлению рынка. По предварительным данным автомобильной ассоциации, продажи легковых автомобилей в июне выросли на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 1,9 млн единиц.

Продажи электромобилей выросли в прошлом месяце на 130% до 546 000 единиц, составив почти 30% от общего объема продаж автомобилей. Продажи лидера рынка BYD Co Ltd выросли более чем в три раза до 134 000 единиц.

Министерство также заявило, что оно будет поощрять замену старых автомобилей, увеличит кредитную поддержку при покупке автомобилей и устранит барьеры для продажи подержанных автомобилей в разных провинциях.