Власти Китая объявили о новых мерах стимулирования спроса на автомобили
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Власти Китая сегодня объявили о ряде новых шагов по стимулированию потребительского спроса на автомобили, заявив, что рассмотрят возможность продления налоговых льгот для электромобилей, и изложив планы по строительству большего количества зарядных станций и стимулированию снижения платы за зарядку.
Эти планы, объявленные министерством торговли в рамках совместного заявления с 16 другими ведомствами, привели к росту акций китайских автопроизводителей. Так, акции Geely выросли в цене на 6%, а бумаги Great Wall Motor — на 4%.
Крупнейший в мире автомобильный рынок в последние месяцы сильно пострадал из-за жесткого локдауна в Шанхае и других частях страны для борьбы с омикрон-штаммом COVID-19.
В рамках новых усилий власти в прошлом месяце вдвое снизили налог на покупку автомобилей — до 5% — для автомобилей стоимостью до 300 000 юаней (45 000 долларов) с двигателями объемом до двух литров включительно.
Покупатели некоторых полностью электрических и частично электрических автомобилей не платят налог на покупку с 2014 года. План по его восстановлению в следующем году может быть отменен, заявили в министерстве, подтвердив позицию, впервые озвученную в прошлом месяце кабинетом министров страны.
Снижение налога способствовало оживлению рынка. По предварительным данным автомобильной ассоциации, продажи легковых автомобилей в июне выросли на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 1,9 млн единиц.
Продажи электромобилей выросли в прошлом месяце на 130% до 546 000 единиц, составив почти 30% от общего объема продаж автомобилей. Продажи лидера рынка BYD Co Ltd выросли более чем в три раза до 134 000 единиц.
Министерство также заявило, что оно будет поощрять замену старых автомобилей, увеличит кредитную поддержку при покупке автомобилей и устранит барьеры для продажи подержанных автомобилей в разных провинциях.
https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837414058.html