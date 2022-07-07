МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасения по поводу его финансовой надежности, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Россия надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), кредитное подразделение ЕС, предложил кредит Киеву, столкнувшемуся с растущими расходами и падением доходов. ЕК гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами Евросоюза, при этом резервы для покрытия потенциальных убытков обычно составляют 9% от общего объема финансирования.

Однако в случае с украинским кредитом бюджетная группа ЕК требует нарастить резервы до 70% от общей суммы кредита. По словам источника, Евросоюз хочет быть уверенным, что сможет абсорбировать убытки в случае дефолта Украины.

По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере 1 миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.

Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с кредитами Украине, добавил источник.