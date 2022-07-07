МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасения по поводу его финансовой надежности, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), кредитное подразделение ЕС, предложил кредит Киеву, столкнувшемуся с растущими расходами и падением доходов. ЕК гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами Евросоюза, при этом резервы для покрытия потенциальных убытков обычно составляют 9% от общего объема финансирования.
Однако в случае с украинским кредитом бюджетная группа ЕК требует нарастить резервы до 70% от общей суммы кредита. По словам источника, Евросоюз хочет быть уверенным, что сможет абсорбировать убытки в случае дефолта Украины.
По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере 1 миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.
Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с кредитами Украине, добавил источник.