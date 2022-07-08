МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике.

"При введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", — говорится в документе.