МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Аналитики одного из подразделений входящей в "большую четверку" банков США американской инвестиционной группы Wells Fargo считают, что экономика Штатов уже начала падение, сообщило агентство Bloomberg. Таким образом, компания стала первой, кто заявил в США о наступлении рецессии. Глава МВФ не исключила возникновение мировой рецессии в 2023 году

Аналитики Wells Fargo полагают, что замедление экономического роста США началось во второй половине 2022 года на фоне более стремительного, чем ожидаемый, роста инфляции. Влияние также оказали ухудшение настроений потребителей и изменения расходов бизнеса. Данные Федерального резервного банка Атланты свидетельствуют о том, что американский ВВП упал примерно на 1,6% в первом квартале текущего года. Официальный отчет правительства страны будет опубликован до конца июля.

Старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана пояснил, что есть техническая часть рецессии, а также существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью. По его мнению, в первые полгода спад экономики проявлялся лишь технически и стал признаком удара по безработице и потреблению во второй половине текущего года.

Согласно прогнозам аналитиков Wells Fargo Investment Institute, уровень безработицы в США достигнет 4,3% в 2022 году и 5,2% к концу 2023 года. Ранее они прогнозировали показатели на уровне 3,8% и 4,4% соответственно. Аналитики ожидают, что данные по уровню безработицы в июне сохранятся на уровне 3,6%, то есть в пределах минимума более чем за 50 лет.

При этом потребительские цены вырастут до 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Это максимальные темпы за последние за 40 лет.

Самир Саман полагает, что такие высокие показатели могут вынудить ФРС США начать вести более агрессивную денежно-кредитную политику, но повышение процентных ставок для замедления роста цен может привести к еще большему шоку на финансовом рынке и рынке труда.

Около месяца назад аналитики Wells Fargo прогнозировали вероятность умеренного спада экономики США не ранее чем к концу текущего года. Вместе с тем, эксперты Wells Fargo из другого подразделения считают, что незначительная рецессия возможна не ранее середины следующего года.