МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода в понедельник заявил, что неопределенность перспектив экономики "очень высока", и в очередной раз подчеркнул готовность центрального банка при необходимости усилить стимулирование, чтобы поддержать хрупкое восстановление, сообщило агентство Рейтер. Банк Японии выкупил государственные обязательства на рекордную сумму в июне

Эти заявления подтвердили мнение участников рынка, согласно которому Банк Японии, в отличие от других ключевых центральных банков, не будет повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.

"Неопределенность в японской экономике очень высока" с учетом таких рисков, как воздействие пандемии COVID-19, кризиса на Украине и роста затрат на сырьевые товары, сказал Курода, добавив, что Банк Японии внимательно следит за влиянием динамики валют на экономику.

"При необходимости мы без колебаний примем дополнительные смягчающие меры", учитывая риски, сказал Курода.

Он также повторил сигнал о том, что центральный банк ожидает, что целевые уровни краткосрочной и долгосрочной доходности будут "колебаться на текущих или на более низких уровнях".

В опубликованном в понедельник ежеквартальном отчета Банка Японии сказано, что банк повысил оценку экономик семи из девяти регионов страны, где наблюдались признаки оживления потребления после нанесенного пандемией удара.

Иена снизилась на ожиданиях сохранения крайне мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.

В понедельник пара доллар /японская выросла до максимума за 24 года, после того как сильный результат правящей в Японии коалиции на выборах указал, что такая политика останется в действии.

Добиваясь ускорения инфляции до 2%, Банк Японии управляет кривой доходности, обещая удерживать краткосрочную ставку на уровне —0,1%, установив целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций около 0%.

В апреле и в мае годовой темп инфляции превышал 2%, в основном за счет роста цен на топливо. Тогда Курода исключил вероятность повышения ставок в ближайшее время, считая, что ускорение инфляции было обусловлено ростом затрат и будет временным явлением, если только не ускорится рост зарплат.