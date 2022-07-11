МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала дорожную карту развития биржевых торгов природными ресурсами, предлагает создать систему российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевую продукцию, сообщило ведомство. ФАС оштрафовала "Т Плюс" за антимонопольные нарушения в 2019 году

"ФАС разработала проект дорожной карты развития биржевой торговли. ФАС России предлагает создать систему признанных российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы. Это снизит зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации", — сообщила служба.

Кроме того, проект дорожной карты предусматривает расширение количества товарно-сырьевой продукции, а именно: лесопродукции, водных биологических ресурсов, продукты нефтегазохимии и прочего. Документ будет направлен в правительство РФ в ближайшее время.

Как напомнили в ведомстве, национальным планом развития конкуренции предусмотрено развитие биржевого механизма реализации природных ресурсов. Биржевые торги позволяют обеспечить развитие конкуренции, прозрачное ценообразование, возможность хеджирования валютных рисков, а также возможность долгосрочного финансового планирования для хозяйствующих субъектов.