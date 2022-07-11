Эксперты UCE Research выявили подорожание продуктов в Польше в июне почти на 18%
ВАРШАВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на продукты питания в польских магазинах в июне выросли почти на 18% в годовом выражении, говорится в исследовании "Индекс цен в розничных магазинах", проведенного UCE Research.
"В июне в магазинах цены выросли в среднем почти на 18% по сравнению с ситуацией прошлого года", — говорится в отчете о результатах исследования. При этом в мае рост цен составил почти 17% в годовом выражении, а в апреле – 22%.
Из 12 проанализированных позиций сильнее всего подорожали жиры — на 37,2%. В частности, растительное масло подорожало на 30,2%, а сливочное масло – на 48%.
Вторым в списке подорожавших продуктов стоит мясо — рост цен на 30,5%. В этой категории наиболее подорожала говядина — на 42%. Птица в июне подорожала на 25,6%, а свинина — чуть более, чем на 16,1%.
На третьем месте в рейтинге самых подорожавших продуктов находятся кофе, чай и напитки. В этой категории рост цен составил около 25%. При этом чай подорожал на 26,5%, а пиво на 15,5%.
Меньше всего в июне подорожал хлеб — в среднем на 8,9% в годовом выражении. По оценке авторов анализа, на такое относительно небольшое подорожание хлеба повлиял почти тридцатипроцентный рост в мае.
В "Индексе цен в розничных магазинах" предметом анализа было 12 категории товаров. Всего было обследовано почти 40 тысяч магазинов, принадлежащих 63 торговым сетям. Во всех 16 воеводствах Польши.
https://1prime.ru/state_regulation/20220711/837447006.html