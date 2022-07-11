МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Сейчас говорить о дефляции в России неуместно, поскольку для этого нет предпосылок: инфляционные ожидания все еще высоки, а темпы роста денежной массы в экономике вблизи многолетних максимумов, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. В России объяснили причины дефляции в июне

Росстат в июне зафиксировал нетрадиционную для этого месяца дефляцию — 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития РФ.

"О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно. Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", — сказал Заботкин в эфире телеканала РБК.

Второй необходимой предпосылкой, по его словам, является приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. "У нас об этом речи не идет: темпы роста денежной массы, по данным за май, составили 16,2% год к году, что весьма далеко от нуля. Более того, это вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", — добавил зампред ЦБ.

О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Даже зафиксированную на неделе с 25 июня по 1 июля инфляцию в 0,23%он призвал не переоценивать: ее очищение от индексации тарифов ЖКХ, по словам министра, показывает продолжение дефляции.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июня говорила, что не видит рисков дефляционной спирали в РФ, а наблюдаемое снижение цен — это во многом коррекция после резкого их взлета в конце февраля – начале марта.