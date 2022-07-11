МУРМАНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд — рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в 1980-х годах, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на статистическое бюро страны. Годовая инфляция в Норвегии рекордно ускорилась в июне

"Товары и услуги становятся дороже. Рост цен составил 6,3% за последний год", — сообщила телекомпания.

Наибольший рост цен, согласно статистическим данным, был зафиксирован в мае и июне и составил 0,9%.

"Это небывалый рост. Подобные показатели были зафиксированы в 1980-х годах", — приводятся в сообщении слова главы отдела бюро Эспена Кристиансена.

По его словам, общий рост сдерживала поддержка энергетической отрасли, без нее цены могли вырасти на 8,2%.

При этом майская инфляция достигла показателя в 3,6%, и это тоже рекордный показатель с 1995 года. По данным бюро, заметнее всего выросли цены на продукты питания и электроэнергию.