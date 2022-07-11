МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года вновь вошла в топ-20 мировых агроэкспортеров, заняв 18 место, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал продовольственную дефляцию

"Нарастив продажи на внешние рынки на 21% — до 37,1 миллиарда долларов, Россия заняла среди ведущих агроэкспортеров 18 место с долей 2%", — говорится в сообщении. Так, согласно данным ФТС и Росстата, положительная динамика зафиксирована по всем основным категориям российской продукции, в том числе по зерну — на 12%, до 11,4 миллиарда долларов, масложировым продуктам — на 48%, до 7,3 миллиарда.

Помимо этого, поставки рыбы и морепродуктов выросли на 25%, до 6,7 миллиарда долларов, мясной продукции — на 32% до 1,2 миллиарда, а товаров пищевой и перерабатывающей промышленности — на 15%, до 5,2 миллиарда.

"Агроэкспорт" со ссылкой на данные ITC Trade Map указывает, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья выросли на 14,6%, до 1,88 триллиона долларов. "На топ-20 стран-поставщиков продукции АПК в прошлом году приходилось 69,5% мирового продовольственного экспорта, тогда как в 2020 году эта доля, согласно последним данным, составляла 68,2%", — говорится в материалах.

Эксперты обращают внимание, что Россия в первой двадцатке за последние пять лет является лидером по темпу роста аграрного экспорта: так, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) экспорта продукции АПК РФ составил 15,6%, тогда как у США он равнялся 4,6%, у Нидерландов — 5,8%, у Бразилии и Канады — 7,5% и 7% соответственно, а у Китая — 0,7%.