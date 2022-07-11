МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта; в частности, в него попал бренд Lego, также была расширена номенклатура BMW и Siemens, говорится в сообщении министерства. Магазины re:Store начали ввозить iPhone и MacBook по параллельному импорту

"Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка", — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованному документу, из перечня исключается продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования) и Merries (средства детской гигиены). Также изменения коснулись ряда товаров парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции.

Согласно данным из таможенных деклараций с 7 по 31 мая, в Россию завезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта. Их статистическая стоимость составила более 1,8 миллиарда долларов США. Среди ввозимых товаров — лодки, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс. "Эти данные также позволяют сделать вывод, что механизм параллельного импорта начал успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка", — отметили в министерстве.

"В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", — резюмировали в пресс-службе.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).