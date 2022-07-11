БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. В понедельник министры финансов еврозоны, вероятно, укажут на то, что борьба с инфляцией — это текущий приоритет, несмотря на замедление роста в блоке. Власти будут информироваться об ухудшении экономических перспектив, сказали участники заседания. Курс евро к доллару снизился до рекордных значений впервые с 2002 года

На своем ежемесячном заседании Еврокомиссия, как ожидается, представит обновленные экономические прогнозы, которые укажут на замедление роста и повышение инфляции, говорят власти.

Министры сосредоточатся на борьбе с инфляцией, что указывает на стремление продолжить отход от масштабного стимулирования экономики, которое было предложено в период острой фазы пандемии Сovid-19.

Налогово-бюджетные власти должны признать, что "мы отходим от необходимости помогать экономике", сказал один из участников заседания. Эти комментарии перекликаются с рекомендациями проводить "умеренно жесткую налогово-бюджетную политику в следующем году, опубликованными в июне Европейским советом по налогово-бюджетной политике (EBF).

Этот совет, рекомендации которого будут обсуждаться министрами в понедельник, призывает к проведению пруденциальной политики, особенно для стран с высоким уровнем долга, например, Италия, Греция и Франция.

Обсуждение налогово-бюджетной ситуации в 2023 году состоялось перед тем, как правительства подготовят свои национальные бюджеты на следующий год.

Однако это противодействие инфляции, которое окажет поддержку запланированному ЕЦБ ужесточению денежно-кредитной политики, происходит на фоне ожидаемого дальнейшего замедление роста экономики.

Еврокомиссия, вероятно, вновь пересмотрит в сторону понижения свои прогнозы для еврозоны, когда она их опубликует в четверг.

В мае она понизила прогнозы роста для 19 стран еврозоны на текущий год до 2,7% против 4,0% в феврале, а также до 2,3% в следящем году против 2,7% согласно первой оценке последствий конфликта на Украине для экономики еврозоны.

Также ожидается, что прогнозы по инфляции будут пересмотрены в сторону повышения с 6,1% на текущий год согласно майской оценке Еврокомиссии, тогда как ранее ожидалась инфляция на уровне 3,5%.

Международный валютный фонд также проинформирует министров еврозоны о своих последних оценках для экономики блока.