МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили наращивание объемов торговли, использование нацвалют в расчетах, а также продолжение бесперебойных поставок энергоносителей, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган обсудили "зерновой вопрос"

"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей. Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры двух государств провели телефонный разговор в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.