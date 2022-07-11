ПЕКИН, 11 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ван И призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии не становиться шахматными фигурами в геополитической игре крупных мировых держав. Об этом он заявил выступая в понедельник перед секретариатом ассоциации в Джакарте. Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход сельхозпродукции в мир

"Мы должны оградить регион от каких-либо геополитических расчетов, мы не должны попадаться в ловушку "закона джунглей", не должны допустить, чтобы крупные державы использовали нас в качестве шахматных фигур в своем соперничестве друг с другом", — сказал он.

Министр отметил, что сегодня страны региона находятся под давлением, их пытаются заставить выбрать сторону.

Ван И считает, что в регионе существует риск того, что его стратегическая структура может быть переформирована посредством различных политических факторов. По его словам, следует продолжать придерживаться принципа независимости, уважения суверенитета и интересов друг друга, уважать целостность, независимость и центральную роль АСЕАН как сообщества.

Он также добавил, что будущее региона должно находиться в его руках.