МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 11%, до 42,4 миллиарда рублей с 38,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Siemens оценила влияние списаний на чистую прибыль

Выручка "Атомэнергопрома" за первое полугодие нынешнего года выросла почти в 18 раз — до 986,5 миллиона рублей против 55,5 миллиона рублей за такой же период 2021 года.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.