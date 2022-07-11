МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индия ввела механизм международных торговых расчетов в рупиях, говорится в документе Резервного банка Индии (RBI, центробанк страны). Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекордного максимума

"В целях содействия росту мировой торговли с упором на экспорт из Индии и поддержки растущего интереса мирового торгового сообщества к рупиям было принято решение ввести дополнительный порядок выставления счетов, оплаты и расчетов по экспорту и импорту в рупиях", — говорится в сообщении.

Прежде чем внедрять этот механизм, банки должны получить предварительное разрешение от департамента валютных операций Резервного банка Индии.

Согласно сообщению, обменный курс между валютами двух стран-торговых партнеров может определяться рынком. Расчеты по торговым сделкам в соответствии с данным соглашением должны осуществляться в индийских рупиях в соответствии с определенной процедурой.

Для того чтобы разрешить расчеты по международным торговым сделкам с помощью этого механизма, было решено, что индийские импортеры должны произвести оплату в индийских рупиях, которая будет зачислена на специальный корреспондентский счет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного продавца или поставщика.

Индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.