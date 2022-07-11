МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Евросоюз собирается предложить новый пакет антироссийских санкций в предстоящие недели, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отжимают у бедных: Европа приготовилась выживать без российского газа

"ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России в предстоящие недели", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее СМИ сообщали, что новые меры ЕС могут предусматривать ограничения на импорт золота из России.

Агентство отмечает, что некоторые страны хотят, чтобы блок ввел санкции против российского газа, однако большинство стран против такого шага.

Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России являяется долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно отражаются на всей мировой экономике. По его словам, Запад ставит перед собой цель ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Россия не собирается изолироваться, и изолировать её в современном мире невозможно, также отметил президент.