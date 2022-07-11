БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к возможному наплыву мигрантов из-роста цен на продовольствие и энергоносители в мире. В ООН заявили о дискуссиях "на высших уровнях" по проблеме экспорта зерна

"Люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих собственных странах и попытаться уехать", — заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД стран Евросоюза в Праге.

Она пояснила, что рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности.

"Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами", — подчеркнула Йохансон.