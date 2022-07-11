МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ответной мерой России на прекращение Вильнюсом транзита в Калининград может стать запрет работы литовских автотранспортных компаний, которые занимаются грузоперевозками из РФ в Калининград, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. В Молдавии составляют списки нуждающихся в обеспечении дровами зимой

"Одно из наиболее чувствительных для Литвы, если мы говорим про экономические меры, это ограничение работы их автотранспортных компаний, которые занимаются грузоперевозками и перевозят наши грузы, в том числе из России в Калининградскую область и в обратном направлении… Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений", — сказал он в эфире "Соловьев. Live".

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.