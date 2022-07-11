ПАРИЖ, 11 июл — ПРАЙМ. Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах, пишет газета Figaro со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ. В Молдавии составляют списки нуждающихся в обеспечении дровами зимой

Отмечается, что за период между 23 мая и 19 июня общий уровень дефицита продовольственных товаров во Франции составил 5,5% для всех продуктов. Этот показатель вырос на 1,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Климатические условия, неурожаи, конфликт между Украиной и Россией и производственные трудности значительно ускорили дефицит некоторых продуктов с начала года и повлияли на доступность товаров на полках в 2022 году", — цитирует издание консультанта по розничной торговле NielsenIQ Франсуа Лаффонтана.

По данным издания, особенно эта нехватка касается масел, соусов, муки и замороженной выпечки.

В понедельник французские СМИ сообщали, что рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине.