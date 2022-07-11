ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Более быстрые, чем ожидается, изменения ставок по федеральным фондам могут стать потрясением для экономики и финансовых рынков, заявила в понедельник президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж. По этой причине в условиях текущей неопределенности относительно последствий ужесточения денежно-кредитной политики для расходов компаний и домохозяйств предпочтительны постепенные повышения ставок с четкой опережающей индикацией, считает она. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Учитывая ускорение инфляции в США до 40-летнего максимума, "необходимость дальнейшего сворачивания денежно-кредитного стимулирования очевидна", сказала Джордж. При этом вопрос о темпах повышения ставок остается открытым, отметила президент ФРС-Канзас-Сити.

Несколько руководителей Федеральной резервной системы уже поддержали второе подряд повышение ставок на 75 базисных пунктов на предстоящем июльском заседании. Джордж выступила против такого решения в ходе июньской встречи руководства ФРС, отдав предпочтение повышению на 50 базисных пунктов.

"Темпы, которыми мы будем двигаться по этому пути, необходимо осторожно соотнести с состоянием экономики и финансовых рынков", — отметила Джордж. Эти слова на настоящий момент являются самым четким предупреждением со стороны одного из руководителей ФРС о том, что центральный банк рискует переусердствовать с ужесточением политики.

С марта ФРС повышала процентные ставки в попытке ослабить инфляцию. За три заседания ставки были повышены сначала на четверть процентного пункта, затем на половину, а после на три четверти. Это привело к быстрому изменению финансовых условий в виде подъема ипотечных ставок, а также коррекции на фондовом рынке США и рынке облигаций.

"Текущие темпы повышения ставок по историческим меркам уже и так высоки с точки зрения адаптации к ним домохозяйств и компаний. Более резкие изменения ставок могут создать напряженность в экономике или на финансовых рынках", — отметила Джордж.

"Коммуникация о траектории процентных ставок, вероятно, намного более важна, чем темпы, которыми мы будем двигаться", — сказала Джордж, намекнув на то, что она может проголосовать против очередного повышения ставок на 75 базисных пунктов в июле.

Участники финансовых рынков сейчас ожидают именно такого повышения, однако многие инвесторы и экономисты также указывают на повышенный риск рецессии из-за того, что процентные ставки достигнут слишком высокого уровня.

Джордж, по ее словам, находит "примечательным", что спустя всего четыре месяца после начала повышения ставок все более активно обсуждается риск рецессии, и некоторые эксперты прогнозируют необходимость в снижении ставок уже в следующем году, предположительно, из-за замедления экономики. Евро дешевеет к доллару, находясь на минимальном уровне с 2002 года

ФРС сейчас находится на важном этапе своей борьбы с высокой инфляцией, и экономические показатели пока не подали однозначных сигналов о том, что центробанк победил в этой битве.

Ожидаемый в среду отчет Министерства труда США, как ожидается, покажет рост индекса потребительских цен (CPI) на 8,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является максимальным показателем с конца 1981 года. Тем временем, исходя из результатов недавних опросов, на рынке труда сохраняются сильные темпы найма и исторически высокое число вакансий.

В своем докладе, вышедшем в понедельник, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что инфляционные ожидания потребителей на год вперед в июне достигли рекордного максимума 6,8%. При этом инфляционные ожидания на три года вперед упали до 3,6% с 3,9, что все еще намного выше целевого уровня ФРС, однако подобная динамика обнадеживает.

Недавние экономические данные также показали, что потребительские расходы, скорректированные на инфляцию, отметились снижением, а стремительный рост зарплат, наблюдавшийся во время пандемии коронавируса, начал замедляться.

В целом экономика США может показать отрицательный рост за апрель-июнь, как это было в первые три месяца текущего года, и это, вероятно, приведет к усилению опасений по поводу рецессии.