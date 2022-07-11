ВЕНА, 11 июл — ПРАЙМ. Без адекватных мер против растущей инфляции со стороны европейских чиновников единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ, заявил канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер. Figaro: во Франции резко вырос дефицит продовольственных товаров

"Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе", — заявил Нехаммер, выступая на партийном съезде АНП федеральной земли Тироль.

По его словам, это трудно осуществить, но срочно нужны адекватные контрмеры против роста цен и инфляции.

"Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо", — добавил австрийский канцлер.

Своим заявлением Нехаммер вызвал ажиотаж в социальных сетях и критику со стороны правой Австрийской партии свободы.