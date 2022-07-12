МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Более двух третей автовладельцев в России хотели бы приобрести новый автомобиль до конца года, однако точно решились на покупку пока лишь 18% опрошенных, говорится в исследовании "Открытие авто" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. США и G7 исследуют установление предела цен на российскую нефть

"Около 69% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести машину до конца года, несмотря на общий рост цен и усилившийся дефицит авто (при этом точно решились на покупку пока 18% респондентов, остальные хотели бы, но точно не уверены), а 31% покупку не планируют", — сказано в исследовании, которое проводилось среди 1000 совершеннолетних россиян в городах с населением более 100 тысяч человек.

Для большинства опрошенных (81%) речь идет о давно запланированной покупке, а не о спонтанном решении. "В основном они собираются сменить автомобиль, которым владеют сейчас (68%). Четверть опрошенных хотят приобрести вторую машину (27%). А для 5% опрошенных это будет первый автомобиль", — добавили эксперты.

Купить новый автомобиль хотели бы 68%, тогда как в аналогичном исследовании прошлого года за новое авто высказались 60% опрошенных. Вариант подержанного авто рассматривают при прочих равных 43% опрошенных: 20% планирует искать его через Интернет, 17% — в дилерском салоне, 6% — через знакомых.

Чаще всего россияне хотели бы приобрести автомобили японских и корейских марок — Toyota (30%), Hyundai (29%), Kia (27%), Volkswagen (23%) и Nissan (20%). Отечественный бренд Lada видит в качестве своего будущего автомобиля каждый восьмой опрошенный (12% респондентов).