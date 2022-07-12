"Контур.Фокус" опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний в России в 2021 году
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Газпром", "Металлоинвест" и "Лукойл" возглавили рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, следует из анализа налоговой отчетности российских компаний за прошлый год, подготовленного специалистами проекта API "Контур.Фокуса" (сервис автоматической проверки контрагентов) для РИА Новости.
"Лидирует по размеру прибыли "Газпром" — 2 684 миллиарда рублей. На втором месте "Металлоинвест" (оказывает бизнес-услуги) — 693 миллиарда рублей. Третью строчку занял "Лукойл" с доходом в 636 миллиардов рублей. На четвертой и пятой оказались компании металлургического и нефтегазового сектора: "Лебединский горно-обогатительный комбинат" с прибылью в 602 миллиарда рублей и "Ямал СПГ" с 400 миллиардами рублей", — выяснили специалисты. В исследовании уточняется, что оно проводилось по состоянию на 27 июня текущего года.
Далее в списке "Газпром нефть" с прибылью в 344 миллиарда рублей, а за ней идет один из крупнейших независимых производителей природного газа в России – компания "Новатэк", прибыль которой составила 318 миллиардов рублей. Замыкают десятку металлургические компании: "Норникель" — 314 миллиардов рублей, "Новолипецкий металлургический комбинат" — 278 миллиардов рублей и "Северсталь" — 273 миллиарда рублей прибыли.
Вторую десятку открывают: "дочка" "Роснефти" — "РН-Трейд" с прибылью в 262 миллиарда рублей и компания "Эна Инвест", подконтрольная бизнесмену Геннадию Тимченко — совладельцу "Новатэка" и "Сибура". В свою очередь "Сибур" — крупнейшая в РФ интегрированная нефтехимическая компания — получила прибыль в размере 243 миллиардов рублей и заняла 13-ое место рейтинга.
Также в двадцатку попали "Магнитогорский металлургический комбинат" с прибылью в 221 миллиард рублей, золотодобывающая компания "Полюс Красноярск" (входит в ПАО "Полюс") — 218 миллиардов рублей и строительная компания "Стройгород" с 209 миллиардами рублей прибыли.
Замыкают список "Современные инвестиционные системы", занимающееся недвижимостью, "дочка" "Норникеля" — "Кольская горно-металлургическая компания", "Газпром Капитал" и нефтегазовая компания "Лукойл — Западная Сибирь", прибыль каждой из этих компаний составила менее 200 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837454642.html