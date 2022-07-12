МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Газпром", "Металлоинвест" и "Лукойл" возглавили рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, следует из анализа налоговой отчетности российских компаний за прошлый год, подготовленного специалистами проекта API "Контур.Фокуса" (сервис автоматической проверки контрагентов) для РИА Новости. "Росгосстрах" выяснил, сколько автовладельцев хотят сменить машину

"Лидирует по размеру прибыли "Газпром" — 2 684 миллиарда рублей. На втором месте "Металлоинвест" (оказывает бизнес-услуги) — 693 миллиарда рублей. Третью строчку занял "Лукойл" с доходом в 636 миллиардов рублей. На четвертой и пятой оказались компании металлургического и нефтегазового сектора: "Лебединский горно-обогатительный комбинат" с прибылью в 602 миллиарда рублей и "Ямал СПГ" с 400 миллиардами рублей", — выяснили специалисты. В исследовании уточняется, что оно проводилось по состоянию на 27 июня текущего года.

Далее в списке "Газпром нефть" с прибылью в 344 миллиарда рублей, а за ней идет один из крупнейших независимых производителей природного газа в России – компания "Новатэк", прибыль которой составила 318 миллиардов рублей. Замыкают десятку металлургические компании: "Норникель" — 314 миллиардов рублей, "Новолипецкий металлургический комбинат" — 278 миллиардов рублей и "Северсталь" — 273 миллиарда рублей прибыли.

Вторую десятку открывают: "дочка" "Роснефти" — "РН-Трейд" с прибылью в 262 миллиарда рублей и компания "Эна Инвест", подконтрольная бизнесмену Геннадию Тимченко — совладельцу "Новатэка" и "Сибура". В свою очередь "Сибур" — крупнейшая в РФ интегрированная нефтехимическая компания — получила прибыль в размере 243 миллиардов рублей и заняла 13-ое место рейтинга.

Также в двадцатку попали "Магнитогорский металлургический комбинат" с прибылью в 221 миллиард рублей, золотодобывающая компания "Полюс Красноярск" (входит в ПАО "Полюс") — 218 миллиардов рублей и строительная компания "Стройгород" с 209 миллиардами рублей прибыли.

Замыкают список "Современные инвестиционные системы", занимающееся недвижимостью, "дочка" "Норникеля" — "Кольская горно-металлургическая компания", "Газпром Капитал" и нефтегазовая компания "Лукойл — Западная Сибирь", прибыль каждой из этих компаний составила менее 200 миллиардов рублей.