МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Киргизия с сентября 2022 вводит полную государственную монополию на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. Об этм сообщили в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. Эксперты: в России в 2021 году выпустили более 180 декалитров спиртного

Согласно подписанному главой государства указу "О неотложных мерах по введению стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта", с 1 сентября 2022 года Киргизия вводит стопроцентную государственную монополию на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. Эксклюивное право на работу с продукцией получает "Кара-Балтинский спиртовый завод".

Отмечается, что цель указа — эффективное государственное регулирование в сфере производства, импорта, хранения и реализации этилового спирта, пресечение контрабандного ввоза спирта и использования для производства контрафактной продукции, увеличение сбора налогов, соблюдение законодательства в области производства и оборота алкогольной продукции, а также — защита здоровья населения.