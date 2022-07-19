МЕХИКО, 19 июл — ПРАЙМ. Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. Евродепутат назвал сроки введения седьмого пакета санкций против России

"В развитии торгово-экономических связей России и Колумбии есть резервы, однако в свете событий текущего года изменения в подходе коллективного запада к отношениям с Россией нашли свое отражение и на колумбийской позиции. Некоторые процессы подвисли и были приостановлены, отчасти — из-за введения различного рода ограничений, санкций и проблем с переводом средств через банковскую систему. Ряд контрактов и планируемых соглашений оказались под угрозой из-за невозможности перевода средств", — рассказал глава российской дипломатической миссии в Боготе.

По словам Тавдумадзе, применительно к Колумбии проблема банковских ограничений существовала и раньше, поскольку местное законодательство из-за проблемы наркотрафика является достаточно жестким.

"Эти ограничения накладывали свой отпечаток на внешнеэкономические связи, и мы поднимали этот вопрос перед властями страны. Было бы правильным предусмотреть возможность нормального функционирования компаний, занимающихся внешнеэкономическими связями, в том числе в вопросе оплаты товаров и услуг", — пояснил посол РФ.

К проблеме чрезмерного банковского регулирования во внешнеторговых отношениях с Колумбией добавились санкции ЕС и США, затрудняющие расчеты и логистику, а также негативный по отношению к РФ информационный фон в местных СМИ, отметил он.

"Информационный фон здесь полностью прозападный, с соответствующими оценками. На уровне контрактных перспектив колумбийцы стали искусственным образом отворачиваться, искать при наличии другие источники поставок. Ситуация для нас не самая лучшая", — отметил Тавдумадзе.

Объем товарооборота России и Колумбии в 2021 году составил около 550 миллионов долларов США. Традиционные статьи колумбийского экспорта — кофе, тропические фрукты и цветы. Из России южноамериканская страна импортирует минеральные удобрения, сталь и изделия из металла, а также некоторые виды промышленной продукции.

"Актуальных данных о том, что происходит на экономическом направлении, пока нет, хотя есть общее понимание, что картина сильно просела. Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации в свете предстоящего прихода к управлению страной новой администрации", — добавил российский дипломат.

С победой Густаво Петро на июньских выборах в Колумбии руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил. Смену правого политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.