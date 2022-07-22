МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мясо кур в России с начала года подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах 2%, но во втором полугодии темпы роста потребительских цен могут ускориться, приведя в итоге к подорожанию этой продукции по итогам года в пределах 5%, говорится в отчете Национального рейтингового агентства (есть у РИА Новости). Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,39%

"Со второго полугодия 2022 года динамика цены на курятину может ускориться до 5% вследствие необходимости покрытия увеличения производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц", — говорится в отчете. Между тем производство мяса и субпродуктов из домашней птицы за пять месяцев выросло в РФ на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, напоминают эксперты, соответственно полагая, что рост цены на курицу на фоне такого увеличения предложения будет оставаться существенно ниже общей инфляции и по итогам года.

Согласно данным Росстата, к 15 июля потребительские цены на курятину выросли на 1,84% к декабрю 2021 года — меньше, чем на говядину (плюс 14%) и баранину (плюс 9,18%). В свою очередь, свинина подорожала лишь на 0,51%, но впервые — на неделе с 9 по 15 июля — после 13 недель снижения снова начала дорожать.

По итогам четырех месяцев объем производства куриного мяса в РФ вырос в годовом выражении (на 8%, до 2,2 миллиона тонн), но во втором полугодии по сравнению с первым эксперты допускают его сокращение — из-за общей экономической неопределенности и замедления инвестиций. Таким образом, в целом по итогам 2022 года производство куриного мяса в живом весе в РФ, по оценке НРА, может вырасти на 2-3%, сохранив такие темпы прироста в ближайшие 2-3 года.

Между тем будет решаться и проблема зависимости от инкубационного яйца: по оценкам агентства, зависимость от его импорта в 2022 году снизится до 10% по сравнению с 20% в 2019 году, а поставки из недружественных стран могут быть постепенно заменены на Турцию. Та же тенденция прослеживалась и в 2021 году: на фоне стабильности производства птицы импорт инкубационного яйца в 2021 году сократился на 13%.

"Импортозамещение удалось осуществить за счет государственной поддержки, ориентированной на полное импортозамещение племенной цепочки. Агентство согласно с расчетами Минсельхоза, что импортный племенной материал удастся полностью заместить к 2025 году", — говорится в обзоре.

НРА отмечает, что птица составляет половину мясного рациона среднестатистического россиянина, и прогнозирует, что в 2022 году ее потребление возрастет до 29-30 килограмм в год на человека против 27,7 килограмм в 2020 году (данные Росстата). Что касается производителей, то в 2021 году почти три четверти птицеводческих предприятий были прибыльны, а в 2022 году показатели компаний могут даже улучшиться — при условии, что внутренняя цена на корма снизится на фоне хорошего урожая.

За последние пять лет производство птицы сельхозорганизациями сохраняется на уровне 6,2-6,3 миллиона тонн (в живом весе), а средний темп роста составлял 1-2%; курица доминирует — 6,1-6,2 миллиона тонн ежегодно.

МНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

Минсельхоз РФ считает, что увеличение объемов производства мяса птицы способствует сохранению стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке, а дальнейший рост выпуска будет "сдерживающим фактором для роста цен, который прогнозируется ниже темпов общей инфляции".

Так, по данным Росстата, в январе-мае в сельхозорганизациях было произведено 2,7 миллиона тонн мяса птицы — на 7,3% выше, чем за аналогичный период 2021 года. В свою очередь, цены производителей на данную продукцию с начала года увеличились незначительно — на 1,7%, а за последний месяц, по данным министерства — снизились на 0,4%.

"Производственные мощности в России укомплектованы птицей в полном объеме. На сегодняшний день отечественные репродукторы имеют все условия для использования племенной птицы родительских форм для получения финального гибрида. Одновременно в целях бесперебойного обеспечения птицеводческих предприятий инкубационными яйцами поставки ведутся из 16 стран", — сообщили в пресс-службе.

СЛОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает нынешний период крайне сложным для прогнозов. "Сейчас сезон низких цен для отрасли в целом, и он предопределяет сезонный спрос на птицеводческую продукцию – как на яйца, так и на мясо кур. Ожидания повышения на 5%, с одной стороны, не столь существенны, но с другой – непонятно, как формируются такие оценки", — говорит Востриков.

"Например, если мы говорим про корма для поголовья, то сейчас в РФ еще идет сбор зерновых, если мы говорим про внешние рынки и поведение регуляторов, это тоже невозможно предугадать. И даже если у отдельного предприятия есть возможность корректировать прейскурант в сторону повышения цены, не факт, что это удастся сделать с нынешней покупательной способностью населения", — добавил собеседник агентства, также напомнив и про случаи сокращения выпуска в прошлом году из-за птичьего гриппа.