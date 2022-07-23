МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Украина планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц, заявил замглавы министерства инфраструктуры Юрий Васьков. В Турции заявили, что выход судов будет зависеть от готовности сторон

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Если мы говорим об объеме, это может быть 3 и более миллиона тонн в месяц. Запускать будем постепенно, через несколько недель после начала работы можно будет говорить про более точный объем. Но мы видим, что 3 миллиона тонн и больше — это возможно", — заявил Васьков изданию "Экономическая правда".

Согласно изданию, возить зерно Украина планирует в те же страны, в которые экспортировала его ранее, по данным 2021 года, крупнейшими экспортерами были Китай, Египет, Турция и Индонезия.

"Экономическая правда" пишет, что первым может заработать порт Черноморск, вторым — Южный, третьим — Одесса. "По нашим пожеланиям, работа должна начаться в течение ближайших трех-четырех суток. Для этого необходимо, чтобы Координационный центр в Стамбуле был укомплектован, мы сейчас обсуждаем этот вопрос", — добавил Васьков.