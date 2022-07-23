МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Экономические перспективы Украины практически безнадежны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о понижении международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга Украины с "ССС" до "С". Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике

Он добавил, что в экономической войне Запада против России Украина совершенно забыта западными лидерами, словно это просто "территория на выброс".