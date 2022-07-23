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Пушков назвал безнадежными экономические перспективы Украины
Экономика
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Экономические перспективы Украины практически безнадежны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о понижении международным рейтинговым... ПРАЙМ, 23.07.2022
макроэкономика, экономика, новости, украина, алексей пушков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Экономические перспективы Украины практически безнадежны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о понижении международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга Украины с "ССС" до "С".
Он добавил, что в экономической войне Запада против России Украина совершенно забыта западными лидерами, словно это просто "территория на выброс".