МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что в регионе поддерживают стремление Москвы формировать многополярный мир, пишет журнал Foreign Policy. Эксперт объяснил, почему Россия и Турция обречены на сближение

По оценке авторов, турне главы Белого дома по ближневосточным странам не принесло значительного успеха.

"Незначительные итоги визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не хотят отказываться от отношений с Россией и Китаем", — говорится в публикации.

Отмечается, что у России есть общие цели почти со всеми партнерами США в регионе — "от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира".

При этом у Байдена не получилось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана "действовать по указке" Вашингтона в том, что касается роста добычи нефти.

"Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности", — говорится в статье.

Авторы назвали Путина умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили, что его поездка в Иран подтверждает наличие у Москвы партнеров, которые заинтересованы в сотрудничестве в регионе.