МИНСК, 25 июл — ПРАЙМ. Темпы сокращения белорусской экономики замедлились, что может свидетельствовать о ее адаптации к санкциям, говорится в макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР). Премьер Белоруссии заявил, что инфляция в стране не должна разогнаться

"Темпы сокращения белорусской экономики замедлились в июне. ВВП снизился примерно на 7,8% (к июню 2021 года — ред.) после 8,6% в мае. В целом по итогам полугодия сокращение ВВП составило 4,2% (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – ред.). Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций", — говорится в обзоре.

Отмечается, что базовый прогноз аналитиков ЕАБР по снижению ВВП Белоруссии на 6,5% по итогам 2022 года сохраняет актуальность. "Прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось", — подчеркивается в обзоре.

ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3%. Ранее власти Белоруссии планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что уже во втором полугодии текущего года ожидается восстановительная динамика ВВП. В конце июля заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что по итогам текущего года удастся не допустить падения экономики по сравнению с 2021 годом.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.