МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе заседания инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе. Решетников спрогнозировал рост товарооборота России и Китая в 2022 году

"В целом, если говорить о текущей ситуации в экономике, то она складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле", — сказал Решетников.

Он отметил, что сельское хозяйство в июне сохранило рост, улучшились показатели добывающей промышленности. "Они во многом стабилизовали динамику в июне, предотвратили такое снижение, которое ряд экспертов прогнозировали", — указал министр.

При этом, по его словам, в обработке ситуация складывается неравномерно: уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос, но ускоряется спад в отраслях, ориентированных на экспорт. Также Решетников отметил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что оценивает спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае; за второй квартал экономика снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом полугодии — на 0,5%.

Сокращение экономики по итогам текущего года, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы Банка России близки к текущим оценкам Минэкономразвития.