2022-07-30T12:27:37+03:00
2022-07-30T12:27:37+03:00
2022-07-30T12:27:37+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220730/837651247.html
Социальные региональные доплаты получат не менее 1,2 миллиона пенсионеров
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денежных средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии, сообщается на сайте кабмина. "Решение... ПРАЙМ, 30.07.2022
экономика, новости, пенсии, правительство рф, пенсии, пенсионеры
https://1prime.ru/images/83326/18/833261891.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83326/18/833261891.jpg
https://1prime.ru/images/83326/18/833261890.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83326/18/833261890.jpg
https://1prime.ru/images/83326/18/833261878.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83326/18/833261878.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220730/837650041.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денежных средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.
В правительстве отметили, что распоряжение позволит произвести выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2022 году не менее 1,2 миллиона пенсионеров.
Кроме того, кабмин одобрил проект о выделении финансирования на исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.