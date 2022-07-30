МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денежных средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии, сообщается на сайте кабмина. В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что распоряжение позволит произвести выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2022 году не менее 1,2 миллиона пенсионеров.

Кроме того, кабмин одобрил проект о выделении финансирования на исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.