МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Многие жители Британии с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных в связи с ростом цен в Соединенном королевстве, сообщила The Guardian. В Британии запретили полив из шлангов для экономии воды

"Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье", — отметили журналисты.

Они выяснили, что на сайтах по сбору средств много объявлений владельцев домашних животных, которые обращаются за помощью в покрытии расходов.

Хозяйка умершей собаки сообщила изданию, что кремация питомца в Великобритании может обойтись в 250 фунтов.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.