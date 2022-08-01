МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 августа проработать вопрос докапитализации Фонда развития промышленности для расширения поддержки предприятий через льготное финансирование, сообщает пресс-служба кабмина. Путин поручил запустить промышленную ипотеку под пять процентов

Глава правительства дал поручения по итогам рабочей поездки в Удмуртию 21 июля.

"Минпромторгу и Минфину также предстоит до 15 августа проработать вопрос докапитализации Фонда развития промышленности для расширения поддержки предприятий через льготное финансирование. Акцент предполагается сделать на проектах, реализуемых в приоритетных отраслях экономики и связанных с разработкой новых технологий, расширением производств", — говорится в сообщении.

Мишустин также поставил задачу включить продукцию "Воткинской промышленной компании" в программу закупки, осуществляемую в рамках плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров. Этим вопросом займутся Минпромторг и Минпросвещения. Срок выполнения поручения – 5 декабря.

В части здравоохранения руководству Удмуртии необходимо представить перечень медицинского оборудования, которое требуется для Глазовской межрайонной больницы. На его закупку в 2022 году будет предусмотрено до 100 миллионов рублей, отмечает пресс-служба кабмина. Проект акта о выделении этих средств Минздраву и Минфину поручено внести в кабмин до 15 сентября. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Минпромторг рассчитывает на запуск механизма промышленной ипотеки в августе

Минтруду, Минфину, Минстрою и Минэкономразвития вместе с руководством региона поручено определить механизм и источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра "Адели" в Глазове до 15 августа. Отмечается, что средства на это будут заложены в проекте нового трёхлетнего федерального бюджета.

"По вопросу развития городской среды Минстрою и Минфину поручено обеспечить выделение в 2022 году из резервного фонда Правительства до 126,8 млн рублей на благоустройство парка "Тишино" в Ижевске. Проект нормативного акта должен быть внесён в кабмин к 1 сентября", — говорится в сообщении.

При разработке бюджета на 2023–2025 годы Минпромторгу, Минфину и Минпросвещения поручено также предусмотреть ассигнования на закупку отечественных средств обучения для дошкольных и образовательных организаций.

В части дорожных работ Минфину и Минтрансу поручено рассмотреть возможность финансирования в том числе опережающего ремонта и реконструкции автомобильных дорог в Удмуртии.