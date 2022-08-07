СТАМБУЛ, 7 авг — ПРАЙМ. Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило министерство национальной обороны Турции. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

По данным ведомства, судно "Мустафа Некати" везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла в Италию, судно Star Helena с 45 тысячами тонн сеялок подсолнуха идет в Китай, судно Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы в Стамбул, судно Riva Wind с 44 тысячами тонн кукурузы прибудет в Искендерун.

"(Суда — прим ред.) вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — сообщило турецкое минобороны.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.