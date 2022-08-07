МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ установило временные квоты в 1,1 миллиона тонн на вывоз серы для минеральных удобрений, они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года, сообщается на сайте кабмина. Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

"Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Квота составит 1,1 миллион тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минпромторгу РФ поручено утвердить порядок расчета объемов нетарифной квоты, а также план поставок и приобретения серы на 2022 год. Решение направлено на обеспечение сырьем производителей минеральных удобрений в объеме, необходимом для внутреннего рынка.