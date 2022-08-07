ПЕКИН, 7 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между США и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 11,8% и составил 452,3 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая вырос на 29% за семь месяцев 2022 года

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-июль вырос в годовом выражении на 15% и составил 347,4 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 104,8 миллиарда, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 68,5 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 55,03 миллиарда, США в КНР — на 13,5 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.