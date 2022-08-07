ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о скором экономическом спаде в Европе. Европейцы назвали виновных в росте цен на энергоносители

"Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине, растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать", — отметил он в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

Он также рассказал об экономических трудностях, с которыми сталкивается Европа. Ниинисте сказал, что жители Финляндии и Европы в целом должны быть готовы к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год, к чему, по его словам, люди уже привыкли.

По его мнению, это также может повлиять на концепцию европейского единства, поскольку, добавил он, страна движется "в направлении, где самодостаточность в очень широком смысле становится центральной". "Это означает самодостаточность в плане безопасности, несмотря на то, что у нас идет процесс (вступления в) НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия", — отметил президент Финляндии.