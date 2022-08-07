ДОХА, 7 авг — ПРАЙМ. Сухогруз Razoni ("Рацони"), который ранее вышел из украинского порта под флагом Сьерра-Леоне, изменил маршрут и, скорее всего, ждет указаний о новом пункте назначения. Об этом сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия. Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукцией, заявили в Турции

Министр указал, что сухогруз, отправившийся из порта Одессы с грузом кукурузы, который, "по слухам, должен был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс".

По мнению Хамии, данные указывают, что судно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.

Сухогруз Razoni отправился с 26 тоннами кукурузы на борту из порта Одессы 1 августа. Он должен был прибыть в Ливан в воскресенье утром.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.