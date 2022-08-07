МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Британские власти обратились к жителям Соединенного королевства с просьбой выполнять процедуру мытья в душе на минуту быстрее обычно затрачиваемого времени, так как это позволит избавиться от дефицита воды в стране в будущем, сообщило издание The Sunday Times. В Британии предупредили о "зиме нищеты" для миллионов детей и пенсионеров

"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на минуту меньше времени", — рассказал журналистам представитель британской фирмы, которая занимается водоснабжением.

Авторы материала отметили, что правительственная программа предполагает сокращение каждым британцем потребления воды на 25% к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день.

Власти страны разработали эту программу в связи с прогнозами экспертов, которые говорят о том, что через 25 лет британцы будут дополнительно нуждаться четырех миллиардах литров воды ежедневно.

Они также планируют впервые за 30 лет построить к 2029 году резервуар для хранения воды.