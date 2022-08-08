СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. Херсонская область намерена наладить поставки угля из Донецкой Народной Республики, соответствующее обращение будет направлено, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Власти Херсонской области намерены возродить ее туристическую славу

"Отопительный сезон идет. Будем обращаться в Донецкую Народную Республики, угольную столицу, чтобы доставить уголь", — сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, соответствующее обращение будет направлено на имя главы ДНР Дениса Пушилина.

Стремоусов подчеркнул, что уголь необходим не только для нужд населения, но и обогрева социально значимых объектов, таких как школы и больницы в тех населенных пунктах, где еще нет газоснабжения. Цены на уголь будут доступны, также будет налажена его раздача пенсионерам в качестве гуманитарной помощи.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.