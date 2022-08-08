ООН, 8 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. ООН не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

"Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.

Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) — пункт назначения Стамбул.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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