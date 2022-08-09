МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Донецкая Народная Республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В Запорожской области рассказали, когда может пройти референдум

"Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуется строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — сказал он в эфире "Соловьев LIVE".

Пушилин подчеркнул, что до введения санкций Северная Корея отправляла свои кадры на стройки в другие страны, они высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.

"Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работы, должны появиться в самое ближайшее время. МИД работает над этим. Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы", — добавил глава ДНР.