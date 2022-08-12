МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. По итогам 2022 года уровень инфляция в России будет ниже 14%, заявили в интервью "Известиям" в Минэкономразвития. Центробанк спрогнозировал снижение ВВП России и инфляцию в третьем квартале

Издание отмечает, что предсказанный уровень значительно ниже майского прогноза министерства в 17,5%. На замедление роста цен, как считают в ведомстве, повлияет дефляция, которая наблюдается уже второй месяц подряд.

Большинство экспертов крупных банков и рейтинговых агентств, опрошенных "Известиями", согласились с новым прогнозом и, согласно консенсус-опросу издания, на конец 2022 года рост цен составит 13,8%.