МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Первая личная встреча между Джозефом Байденом в качестве президента США и главой КНР Си Цзиньпином может состояться в ноябре, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Китай увеличит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией

"Китайские чиновники планируют визит Си Цзиньпина в юго-восточную Азию и встречу с президентом Байденом в ноябре", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что это может быть первая поездка главы КНР почти за три года.

Wall Street Journal отмечает, что Си Цзиньпин может посетить саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, а оттуда направиться в Бангкок на саммит АТЭС.

"Часть подготовки, которая все еще находится на ранней стадии и может измениться, предусматривает подготовку возможной встречи между Си Цзиньпином и Байденом на полях одного из двух саммитов", — пишет газета.